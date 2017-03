Ouders stappen naar Mensenrechtencollege om kind met Down naar gewone school te krijgen

Tot anderhalf jaar geleden ging Kubo naar een gewone school. Nu zit hij thuis en krijgt hij les van zijn moeder. De 13-jarige jongen heeft het syndroom van Down. De afgelopen jaren ging hij naar de Prof. Kohnstammschool in Utrecht, maar in 2015 besloot de openbare school dat het niet meer ging. Kubo vertoonde te veel 'negatief gedrag' en moest van school. Hij zou beter tot zijn recht komen in het speciaal onderwijs, adviseerde de school.



De ouders van de jongen vechten dat besluit nu aan bij het College voor de Rechten van de Mens. Het is voor het eerst dat een dergelijke zaak dient. Aanleiding is een nieuw VN-verdrag 'inzake de Rechten van Personen met een Handicap', dat in vorig jaar in werking trad in Nederland.