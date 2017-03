Ouders doodgeschoten autistische man (23) willen vervolging agenten

De verwarde Cyprian werd doodgeschoten in zijn huis door twee agenten Ze kwamen om de verwarde en autistische Cyprian Broekhuis naar een veilige plek te brengen. In plaats daarvan schoten twee politieagenten hem dood. Gaan zij terecht vrijuit?

De Rijksrecherche doet momenteel meerdere onderzoeken naar 'verwarde personen' die overleden door optreden van de politie. In januari kwam een dronken dakloze (68) om het leven in Amersfoort nadat hij door een agent bij zijn arrestatie was geduwd en op zijn hoofd was gevallen. In Rotterdam beet een politiehond in november een verwarde man (58) die overlast veroorzaakte. De man overleed daarna in de cel. En in Goes overleed in augustus een man (30) die volgens omstanders schreeuwend naakt over straat liep. Agenten probeerden hem met pepperspray te kalmeren, waarna de man het bewustzijn verloor en stierf.