Oud-officieren leren Nederlandse militairen hoe te vechten: 'Zonde om hun kennis te vergeten'

Een oefening zoals in Polen is een enorme logistieke operatie die veel geld kost. Is dat het waard?

'We zitten niet zo ruim in het jasje. Zo'n oefening doe je daarom niet twee keer per jaar, maar eens in de twee jaar. Dan is het de investering meer dan waard. Daarmee verifieer je of de aannames die je toepast in simulatieoefeningen nog wel kloppen. Met een computer kun je eenheden tegen elkaar laten vechten. Afhankelijk van hoe goed ze staan opgesteld, wint de een of de ander. Het voordeel van zo'n systeem is dat je de opstelling na de lunch kunt veranderen en het opnieuw kunt proberen.



'Toch is de werkelijkheid altijd complexer. Als een konvooi op een doodlopende weg belandt, dan kun je via een simulator met een klik op de knop twintig auto's met aanhangwagens om laten keren. In werkelijkheid is dit een hele operatie, ik heb dat zelf meegemaakt. De oudgedienden zijn aanwezig bij de simulatieoefeningen. Ze geven de commandanten tips hoe het in de praktijk in zijn werk gaat. Het is zonde om de kennis die zij bezitten te vergeten.'