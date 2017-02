Oud-minister Klaas de Vries gaat onderzoek naar misbruik in de sportwereld leiden

Oproep Heeft u informatie over misbruik of intimidatie binnen de Nederlandse sportwereld, of wilt u uw verhaal kwijt, dan kunt u contact opnemen met de auteurs via onderzoek@volkskrant.nl of 06-85140840. Wij publiceren niets zonder uw toestemming.

Bij het onderzoek naar misbruik in de kerk werd een meldpunt opgericht. Sommige slachtoffers haakten af, omdat ze vonden dat ze 'te juridisch' werden behandeld. Deetman: 'Ik ben bij zittingen geweest en ik had niet de indruk dat de onderzoekers te strakke regels en procedures hanteerden. Ik heb daar groot mededogen gezien.'



In de afgelopen maanden heeft de Volkskrant geregeld geschreven over misbruik in de sportwereld. In die periode hebben tientallen slachtoffers zich gemeld. Velen vertelden nooit eerder over het misbruik, ook omdat ze de meldsystemen van clubs, bonden en NOC*NSF niet vertrouwden.



In het huidige systeem melden veel slachtoffers misbruik niet omdat ze bang zijn in een tucht- of strafrechtelijke procedure terecht te komen. Daarbij moeten ze onder naam verklaren wat hun is overkomen. De uitkomst van zo'n procedure is ongewis, doordat het vaak het woord van het slachtoffer is tegenover dat van de dader.



NOC*NSF wil vandaag de samenstelling van de commissie naar buiten brengen en tot die tijd niet inhoudelijk reageren.