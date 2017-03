Oud-korpschef Bouman: lid onderzoekscommissie is vooringenomen

Reorganisatie

Tegen G. deed de huidige korpschef Erik Akerboom in oktober aangifte van oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte. Daarnaast kondigde Akerboom in november een onafhankelijk onderzoek aan naar het toezicht van de voormalige politieleiding op de COR. De commissie, die onder leiding staat van oud-topambtenaar Maarten Ruys, moet onder andere onderzoeken of en wat Bouman wist van de geldverkwisting van de COR, en waarom hij - als hij het wist - dit tolereerde. Volgens sommigen was de verstandhouding tussen Bouman en Frank G. te innig, en zou Bouman de COR hebben 'gekocht' om de besluitvorming van de grootscheepse politiereorganisatie te bespoedigen.



'Er is zoveel onzin geschreven, hoe krijg je het verzonnen?', zegt Bouman tegen ANP in het eerste interview dat hij over de kwestie geeft. 'Is er voldoende toezicht gehouden op de uitgaven van de centrale ondernemingsraad? Nee! En dat gold voor alle uitgaven van de politie. En wie was daarvoor eindverantwoordelijk? Ik! En dat was ik voor alles dat er gebeurde binnen de politie.' Volgens hem is er op álle uitgaven van de politie in het reorganisatieproces te weinig financiële controle is geweest. 'De stafdienst van de Nationale Politie is door de reorganisatie en herplaatsingen heel lang heel klein gebleven. We waren totaal onderbemand, velen hebben zich over de kop gewerkt. Daarin is een situatie gegroeid met een grote mate van vertrouwen.'