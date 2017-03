Opvallend: veel partijen legden tijdens campagne nadruk op bestuurlijke ervaring

De campagne van 2017 was er één waarin partijen probeerden over te komen als ervaren bestuurderspartijen. En dat was best opmerkelijk.



Want hoewel de populaire aanname is dat het vertrouwen in de politiek tot een dieptepunt is gedaald, deden de meeste lijsttrekkers juist hun opperste best over te komen als stabiele bestuurders. En zie: dat wordt beloond.



D66 voer vanaf het begin van het kabinet-Rutte II de facto dezelfde koers als Hans van Mierlo in 1994: die van redelijke oppositiepartij die hier en daar het regeringsbeleid bijstuurde. Die koers is in de campagne vastgehouden, met een programma dat zowel linkse als rechtse kiezers moest aanspreken.