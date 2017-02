Oppositie blijft kritisch over nieuwe 'tapwet'

Deskundige analyse

Voorts heeft de oppositie vragen over, wat zij noemt, 'verantwoorde data-lezing'. Hoe kan de Kamer controleren of onderschepte informatie deskundig wordt geanalyseerd? Verhoeven: 'Als ik jihad-films bekijk, doe ik dat dan met slechte bedoelingen of als terrorisme-woordvoerder van D66?'



Ten slotte speelt de vraag in hoeverre de nieuwe, ruimere wetgeving Nederland economisch kwetsbaar maakt. Is het aantrekkelijk te ondernemen in een land waar 'breed' kan worden getapt? En waar metadata worden gedeeld met buitenlandse diensten?



SP-Kamerlid Ronald van Raak: 'Een nieuwe wet is nodig, maar wij zijn er niet van overtuigd dat dit een goede wet is.' GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman stelde dat veiligheid niet per definitie is gebaat bij 'massasurveillance' en eiste meer bescherming van de privacy.