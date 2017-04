Opnieuw grote sexting-zaak op middelbare school, nu in Apeldoorn

Sexting, het versturen van naaktfoto's en -filmpjes, komt regelmatig voor onder jongeren. Het gebeurt echter steeds vaker dat deze privé verstuurde bestanden in verkeerde handen terechtkomen of via groepsapps verder worden verspreid. Hoe vaak het afgelopen jaar aangifte gedaan bij de politie voor het verspreiden van naaktfoto's op scholen, is niet bekend.



In een onderzoek van EenVandaag uit 2015 zeggen twee op de drie jongeren een leeftijdsgenoot te kennen van wie naaktfoto's circuleren. Het OM gaat lang niet altijd over tot vervolging bij het verspreiden van naaktfoto's als de verdachten minderjarig zijn. Vaak is het verwijderen van de foto's of filmpjes voldoende.