Opgespoten eiland Markermeer nu al populair bij broedvogels

Bedekking en beschutting

Ze heten niet voor niets pioniersoorten Hoogleraar vogeltrek Christiaan Both (RUG) is niet onder de indruk Koning Willem-Alexander (in geel veiligheidshesje) bezoekt de Marker Wadden in mei 2017. © ANP

Zo bijzonder vindt Christiaan Both de grote aantallen vogels niet. Both is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in vogeltrek. 'Ze heten niet voor niets pioniersoorten. Het zijn soorten die zich kunnen vestigen op nieuw ontstane terreinen. Maar het is wel prettig voor ze, want deze vogels hebben niet veel broedplekken in Nederland. Veel nieuwe plekken, zoals opgespoten stukken in de Amsterdamse haven, worden snel door de mens beïnvloed. Zo'n plek in het Markermeer is dus prettig voor deze beesten. Er zijn geen mensen, geen landroofdieren en het is dicht bij hun voedsel: de vis.'



Over een paar jaar moeten de eilanden er heel anders uitzien. Dan moet er moeras, riet en meer begroeiing zijn. De pioniervogels zijn dan waarschijnlijk verdwenen en naar nieuwe plekken getrokken. 'Het is de bedoeling dat er dan meer moerasachtige vogels zijn. Vogels die bedekking en beschutting opzoeken. Zij stellen hele andere eisen aan hun leefomgeving. Naarmate de natuur verandert, veranderen ook de diersoorten', aldus Natuurmonumenten.



Naast de pioniervogels groeien ook al plantjes op het eiland. Zo staat op enkele plekken moerasandijvie. Een zeldzame plant die alleen op nieuw opgespoten bodem voorkomt. De aanwezigheid van vis is voor de vogels in het Markermeer essentieel. Want hoe verder de vogel moet vliegen, hoe minder makkelijk hun kroost groeit. Het is nog afwachten welke vissen nu leven rond de Marker Wadden.