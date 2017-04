Op zoek naar de ultieme Vrijmarkt-aankoop: vader en zoon kopen perfect schilderij voor tiny house

Wat: roze mannentorso ‘Arthur’

Koper Lideke (43), Verkoper: Jochem (39)

Bedrag: 2 euro



‘Eigenlijk is dit een vorm van prostitutie.’ Lideke kijkt gespeeld bedenkelijk naar haar vriendin. De 43-jarige heeft zojuist op de vrijmarkt van Utrecht voor 2 euro ‘Arthur’ aangeschaft. Arthur is een mannentorso van roze gips. ‘Deze ga ik aan mijn man geven als voorbeeld: dit is het streven.’ Het is de eerste ‘en meteen de beste’ aankoop van Lideke, die zichzelf omschrijft als een impulsieve koper.



Verkoper Jochem is minstens even gelukkig. Hij zat al jaren met Arthur in zijn maag. ‘Ik heb dat ding ooit gewonnen bij het winkelcentrum in de buurt.’ De 39-jarige Utrechter had genoeg aankopen gedaan om mee te kunnen dingen naar prijzen als een fiets, of een waardebon voor een van de winkels die meededen. In plaats daarvan kreeg hij een roze torso in zijn maag gesplitst. ‘Ik ben wel vaker teleurgesteld geweest in mijn leven, maar dit was een dieptepunt.’ Op de vrijmarkt blijkt de torso, inmiddels omgedoopt tot Arthur, een van de snelst verkochte items van zijn kraam.