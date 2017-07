Ook in vluchtelingenpiekjaar was gezinshereniging belangrijkste reden voor migratie

Voorts zijn veel gezinsmigranten uit achtereenvolgens Duitsland, India en het Verenigd Koninkrijk afkomstig. Latten merkt overigens wel op dat het aantal asielzoekers met 43 duizend personen in 2015 hoger was dan het aantal asielmigranten. 'Maar het kan maanden duren voordat een asielzoeker zich mag inschrijven als inwoner van Nederland en dus asielmigrant wordt - een deel van die groep is dat dus pas in 2016 geworden', aldus Latten.



Van alle gezinsmigranten die in 2015 naar Nederland kwamen, verdiende 47 procent na een jaar zijn of haar eigen brood. In 2005 (toen Polen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ook al in de top-vijf van herkomstlanden van gezinsmigranten zaten) was dit nog maar 30 procent. Ook opvallend: van alle gezinsmigranten uit 2005 had 43 procent na tien jaar Nederland weer verlaten.