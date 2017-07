Ook Eerste Kamer akkoord met omstreden 'aftapwet'

Twistpunten Van journalistieke bronbescherming tot hacken via derden. Dit zijn de voornaamste twistpunten over de 'aftapwet'.

VVD, PVV, CDA, SGP, PvdA, 50PLUS en OSF stemden voor. De PvdA was wel kritisch, maar toonde zich tevreden met enkele toezeggingen van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). De Tweede Kamer had het voorstel eerder al aangenomen.



SP, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren lieten zich niet overtuigen. Zij vrezen een te grote inbreuk op de privacy van burgers en vinden het toezicht niet sterk genoeg. Ook is de wet wat hem betreft op veel punten te vaag.



Plasterk probeerde eerder hun zorgen weg te nemen door te stellen dat de afgetapte partijen 'in de meeste gevallen geen individuele Nederlandse burgers zullen betreffen. Dit betekent echter niet dat een individuele burger van dit begrip uitgesloten moet worden.' Dat stelde de partijen niet genoeg gerust.



Drie jaar bewaard

De uitwisseling van gegevens met inlichtingendiensten van andere landen geregeld in de nieuwe wet. Qua toezicht is een nieuwe speciale commissie toegevoegd, de TIB. Deze commissie zal de rechtmatigheid toetsen van de verleende toestemming voor enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden, zoals het hacken van derden. De door de AIVD en MIVD verzamelde data mag, indien relevant, drie jaar bewaard worden. Tussen onschuldige burgers en doelwitten wordt wat de bewaartermijn betreft geen onderscheid gemaakt. Minister Jeanine Hennis van Defensie benadrukte dinsdag dat het in ieder geval niet de bedoeling is om alles zo lang mogelijk op te slaan.



Inlichtingendiensten wilden een nieuwe wet, omdat de oude inlichtingenwet stamt uit 2002. Veel informatie daarin is niet meer van toepassing, omdat verreweg de meeste informatie tegenwoordig via de kabel wordt vervoerd, zoals telefonie en e-mail. Volgens Plasterk is het hoog tijd dat de wet gemoderniseerd wordt, onder meer vanwege 'de bescherming tegen terrorisme en de bescherming van het hightechbedrijfsleven en de overheid tegen cyberaanvallen'. De nieuwe wet moet op 1 januari ingaan.