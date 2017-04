Ontuchtzaak tegen Officier van Justitie kwam aan het rollen door sms'jes op telefoon slachtoffer

Pijnlijk

De laatste jaren ziet het OM meer minderjarigen in de prostitutie belanden

De zaak van Vincent L. is pijnlijk. Onder andere in 2014 maakte het OM veel gewag van de Valkenburgse zedenzaak. In deze geruchtmakende zaak werd een 16-jarig meisje geprostitueerd vanuit een Limburg hotel, ze had seks met tientallen mannen. Niet alleen haar pooier, ook haar klanten werden vervolgd. Twee prostitueebezoekers pleegden zelfmoord. Tijdens de rechtszaak eiste het OM celstraffen in de hoop dat dankzij deze zaak een duidelijke norm gesteld werd. De rechters gingen hier niet in mee, de zaak ligt nu bij de Hoge Raad.



De maximumstraf voor het bezoeken van een minderjarige prostituee is vier jaar. De laatste jaren ziet het OM meer minderjarigen in de prostitutie belanden, zei Warner ten Kate, landelijk officier mensenhandel, in 2015 in de Volkskrant. Politie en justitie maken daarom intensiever jacht op hun bezoekers: met het doel potentiële klanten te ontmoedigen en zo 'de vraagkant te verstoren'. 'Duidelijk moet zijn dat het bezoeken van een minderjarige prostituee voor de klant geen risicoloze aangelegenheid is', aldus Ten Kate destijds.