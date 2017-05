Ontsnappen aan de Ajax-gekte doe je zo: tips voor een voetballoze avond

2) Kaarten voor normaal uitverkochte shows

Wereldberoemde artiesten concurreren vanavond met Ajax. Voor verschillende concerten zijn nog kaartjes. Zelfs voor de uitverkochte shows van The Kooks en Anouk zijn nog honderden kaarten beschikbaar via doorverkoopsite Ticketswap. Een deel van de verkopers geeft daar aan de kaarten te verkopen vanwege de Europa League-finale. Ook voor de hardrockband Kiss, die optreedt in Rotterdam, zijn nog kaarten te krijgen. Daarnaast zijn er nog tickets voor goedlopende theatervoorstellingen, zoals DAD van Nasrdin Dchar in Den Helder en Herman van Veen in het Munt-theater te Weert. De toneelvoorstelling De Meiden in de Amsterdamse Stadsschouwburg is vervroegd, vanwege de verwachte geluidsoverlast die vanaf het Museumplein over zal waaien.