Ongekend experiment op vmbo in Rijswijk: bewegen voor én tijdens de les

Ambitieus

Het mag de pret op het Stanislas niet drukken, want ze worden al volop beloond voor hun onderwijsrevolutie. Het aantal aanmeldingen steeg het eerste jaar van 80 naar 145 leerlingen en dat resultaat lijkt blijvend. Sportieve leerkrachten geven nu ook les in hun hobby, waar dat verantwoord en toegestaan is: bujutsi, mountainbiken, spinning. De sfeer op school is veranderd, vindt De Vos. Ze wijst op de levensgrote foto's van sportende kinderen die de saaie bakstenen muren opvrolijken. 'Zie je dat?', zegt ze trots. 'Geen geklieder, graffiti of scheurtje te zien. En ze hangen er toch al twee jaar. Dat was vroeger ondenkbaar geweest.'



Ook nieuw: het schoolplein staat opeens vol met fietsen. 'Ze moeten tussentijds naar zwemles of de sportschool. Dat is een stimulans om met de fiets te komen in plaats van de bus die vroeger favoriet was.' De sfeer op school is ook verbeterd, vinden de leerkrachten. 'We hebben twee keer zoveel leerlingen en de helft minder vechtpartijen.' De teamleider glimt, maar geeft toe: dat het allemaal dankzij de extra sportlessen is, valt niet te bewijzen. Misschien is het wel het vernieuwde elan van het lerarenkorps? Of het feit dat leerlingen niet sporten met klasgenoten, maar met niet-klasgenoten waardoor iedereen elkaar kent?



Het enige minpunt is dat een groep van ongeveer 15 van de 145 tweedeklassers de lol in het sporten kwijt is geraakt en zich aan het eerste lesuur probeert te onttrekken. 'De puberteit', vermoedt De Vos. 'Misschien ook frustratie. Het zijn de kinderen die niet zo goed zijn in sport - en die voor hun gevoel geen vooruitgang boeken.'