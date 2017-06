Onderzoeksraad snoeihard in rapport: leiding Defensie faalde bij dodelijk schietongeluk

De Defensieleiding is 'op meerdere niveaus niet op professionele wijze omgegaan met de veiligheid van het eigen personeel'. De Onderzoeksraad vraagt zich af of het ongeluk kenmerkend is voor de 'veiligheidscultuur' binnen de hele organisatie. Dat staat in een woensdag gepubliceerd rapport van de OVV over het ongeluk.



Tijdens een anti-terreuroefening van het Korps Commandotroepen op 22 maart 2016 schoten de cursisten met scherp en werd een instructeur in opleiding per ongeluk dodelijk getroffen. Dit gebeurde op een oefenlocatie van de Politieacademie in Ossendrecht. De gedode man stond achter een linnen wandje toen hij geraakt werd door een collega-commando.



Een aantal conclusies over het fatale schietincident lekte in januari al uit. Zo bleek de oefening plaats te hebben gevonden in een ongeschikt en niet gekeurd schiethuis. Het huis was opgebouwd uit een constructie met linnen bekleding. Militairen konden daar oefenen in het met scherpe munitie uitschakelen van vijanden. Maar volgens een intern Defensierapport was de baan 'niet veilig voor het gebruik van scherpe munitie'. De geraakte sergeant was één van de drie instructeurs die de training destijds begeleidden. Een goede veiligheidsanalyse ontbrak.

De andere schietbanen in Nederland zijn inmiddels gecontroleerd en blijven wel open