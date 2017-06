Onderzoek: taakverdeling in huis is bij homostellen gelijker

Vaker vanzelfsprekend

Melinda van der Werff (32) en Drieën Bosman (29), twee vrouwen uit Dordrecht herkennen zich in de conclusies van het SCP-rapport. Veel in hun relatie gaat vanzelfsprekend, zo ook het bestieren van hun huishouden. 'Koken en schoonmaken doen we het liefst samen,' zegt Melinda. Bij eerdere relaties met mannen was er wel gedoe over de taakverdeling in huis.



'Ik vond het vanzelfsprekend als een man minder deed. We hadden verwachtingen van elkaar. Zo wilde ik dat mijn vriend de tafel zou afruimen als ik had gekookt.' Nu is dat anders. 'Ik kijk hoe druk Drieën het heeft, niet naar wat ik van haar verwacht.' Lesbische stellen in hun vriendenkring gaan net zoals zij op basis van gelijkheid met elkaar om, zegt ze. Bij heterostellen in hun omgeving ziet Melinda nog vaak een traditionele rolverdeling.



Samen zijn ze anderhalfverdieners, een werkverdeling die onder lesbische stellen net zo dominant is als onder heterostellen. Melinda werkt fulltime in haar eigen praktijk als gewichtscoach. Drieën werkt in deeltijd in de gehandicaptenzorg, met zware nachtdiensten waardoor voltijds werken voor haar geen optie is.