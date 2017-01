Onderzoek naar twee doden tijdens stroomstoring Amsterdam

360 duizend huishoudens zonder stroom

Omstreeks vier uur 's nachts viel de de stroom uit in delen van Amsterdam, Zaandam en Landsmeer. Ruim 360 duizend huishoudens werden wakker zonder elektriciteit. Hoe de storing precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Volgens netbeheerder Liander waren er problemen in een hoogspanningsverdeelstation aan de Hemweg.



Vijf uur later, rond negen uur 's morgens, was de stroomstoring overal verholpen. De gevolgen waren de hele dag merkbaar: het treinverkeer rond Amsterdam lag goeddeels plat en ook in de rest van het land was het chaos op het spoor. De rechtszaak tegen Folkert van der G. werd aangehouden omdat hij de hoofdstad niet wist te bereiken.