Onderwijsrevolutie Maurice de Hond hapert: helft betrokken scholen haakt af

Niet half

Van de 46 Steve Jobsscholen die Nederland kende, zijn er 25 met de methode gestopt. Heikel punt is de wijze waarop voorvechter Maurice de Hond het concept commercieel uitbaat.

De Hond verdedigt zich tegen de kritiek. 'Onze methode werkt niet als je het half doet. Er moest een goed gestructureerde aanpak komen, en zoiets kost trainingen en begeleiding, dus geld.' Hij ziet dit bevestigd bij de scholen die op dit moment wel volledig volgens zijn methode werken. 'Daar werkt het goed, alle betrokkenen zijn tevreden, dat stimuleert mij om er ook in Nederland mee door te gaan.'



Een van die tevreden scholen is De Regenboog in Dokkum. Directeur Alie Haersma zegt dat geld op haar school nooit een rol gespeeld bij de keuze voor het Steve Jobsmodel. 'Door deze methode heb ik mijn droomschool.' Steve Jobs Kindcentrum de Kersentuin in Mierlo begon in mei met de onderwijsmethode en is 'zeer te spreken' over het product en de begeleiding door het bedrijf van De Hond.



Als gevolg van tegenvallende resultaten in Nederland steekt Maurice de Hond zijn energie nu hoofdzakelijk in buitenlandse scholen en de verkoop van onderwijssoftware. Er is een Steve Jobsschool geopend in het Spaanse Javea en in Zuid-Afrika zijn er twee privéscholen die volgens de methode werken. Ook in veel andere landen is volgens De Hond grote interesse voor zijn schoolmodel. In 2019 verwacht De Hond voor het eerst uit de kosten te zijn met zijn bedrijf sCoolsuite. Hij voorziet dat er dan tachtig tot honderd buitenlandse klanten zijn, goed voor 80 procent van zijn omzet.