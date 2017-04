Groen licht voor omstreden wijk in weideland Kampen: 'Als je daar gaat bouwen, verkloot je dat'

Strop van 38 miljoen euro

Kampen moet wel, zegt ChristenUnie-wethouder Veldhoen. De stad heeft al fors geïnvesteerd. Grond is aangekocht, er zijn plankosten gemaakt. Als Reeve niet doorgaat, lijdt Kampen volgens hem een strop van 38 miljoen euro. 'Dan is de stad failliet.'



Zwaar overdreven, meent Bart Zeven van de werkgroep Zwartendijk, die tegen de plannen is. 'Dat zegt hij alleen maar om de raad onder druk te zetten.' Volgens Zeven groeit Kampen veel minder hard dan het college beweert. 'Die huizen zijn gewoon niet nodig.' Waar Reeve moet komen, is nu groene weideland waar de roerdomp en de karekiet zich thuis voelen. 'Als je daar gaat bouwen, verkloot je dat.'



Collegepartijen VVD, ChristenUnie en CDA hebben samen vijftien van de 31 zetels in de raad. De SGP - die pas later aansloot in het college - stond als niet-collegepartij kritisch tegenover Reeve, maar stemde uiteindelijk toch in.