Ondanks koude nacht wordt schaatsen op open water nog steeds afgeraden

Heel Nederland zucht naar natuurijs. Als de vorst maar aanhoudt.

De KNSB ziet de mensen het liefst de schaatsen onderbinden op banen van een ijsclub. Het ijs op open water is in tegenstelling tot de uitgezetten banen van ijsclubs niet op alle plekken even dik. 'De verschillen zijn groot, vaak afhankelijk van de diepte van het water. Dat valt van boven moeilijk te zien.'



Voor schaatsen op open water is een ijsdikte van minimaal 8 centimeter nodig, maar bij de schaatsbond heeft zich nog geen ijsclub op buitenwater gemeld waar dit het geval is. Of dat er nog van komt, is maar zeer de vraag. 'We hebben een paar nachten van -10 graden Celsius nodig, en dat zit er nog niet in', zei Huub Snoep van de KNSB eerder deze week.



Op Schaatsen.nl kunnen lokale ijsbanen aangeven of de deuren open zijn, maar ze doen dit vaak niet. De KNSB raadt aan lokale media in de gaten te houden of te bellen met een natuurijsclub in de buurt.