Omzeilen rechters de wet in zedenzaken?

Wat vindt de rechterlijke macht daarvan?

Enerzijds hebben rechters een broertje dood aan minimumstraffen

Die heeft bij de voorbereiding van de wet al een negatief advies gegeven. Enerzijds hebben rechters een broertje dood aan minimumstraffen. Ze houden van maatwerk: elke zaak is anders, iedere verdachte is anders. Ze willen als deskundigen bij uitstek hun handen vrij hebben om een passende straf uit te spreken. Volgens een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak is dit ook het enige wetsartikel waarin een minimumstraf staat geformuleerd.



Anderzijds hekelen de rechters ook de aanleiding voor het wetsartikel. Volgens de woordvoerder is dat een uitzending van Zembla in 2007 geweest, waaruit zou blijken dat er taakstraffen voor verkrachtingen zijn opgelegd. Maar in die tijd gold een tongzoen nog als verkrachting. Dat is inmiddels door de Hoge Raad onderuit gehaald, waardoor een tongzoen nu hoogstens wordt aangemerkt als aanranding. Voor 'echte' verkrachtingen worden celstraffen opgelegd, met als 'oriëntatiestraf' 24 maanden.



Maar het wetsartikel is ingevoerd, en ook de rechters hebben zich daaraan te houden. Vorig jaar hebben rechters 622 keer een taakstraf in combinatie met één dag celstraf opgelegd. In 2012 was dat nog maar 83 keer. Hierbij gaat het overigens niet alleen om zeden- en geweldszaken, maar ook om lichtere vergrijpen zoals fietsen- en winkeldiefstallen - een uitsplitsing is helaas niet te maken.