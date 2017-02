OM wil Nederlandse jihadisten veroordelen voor terugkomst uit kalifaat

5- tot 6 duizend uitreizigers

Lees ook: 'Politie en justitie kunnen niet afwachten tot ze hier zijn' Het IS-kalifaat brokkelt af. Dus bereidt justitie in Nederland zich voor op de terugkeer van Syriëgangers. Dossiers worden opgebouwd, processen in gang gezet en waar mogelijk vonnissen uitgesproken. Het is een nieuwe strategie. 'Dan kunnen ze bij terugkomst meteen de cel in.' Interieur van de digitale rechtszaal in het paleis van justitie in Den Haag. © ANP

Het OM hoopt met vroegtijdig strafrechtelijk onderzoek beter in staat te zijn oprechte spijtoptanten van potentiële aanslagplegers te kunnen scheiden. 'Als we nu al gaan uitzoeken wat ze daar aan het doen zijn, kunnen we dat beter inschatten', zegt Van Veghel. Er is nog een derde categorie terugreizigers, zegt hij: de kalifaatgangers die het leven daar te zwaar vinden , maar de IS-ideologie nog aanhangen en geen specifieke opdracht hebben gekregen. Zij kunnen in Nederland een rol gaan spelen bij de radicalisering en rekrutering van kwetsbare jongeren.



Terrorismedeskundige Edwin Bakker steunt de nieuwe aanpak van het OM, maar plaatst daar wel een kanttekening bij. 'We zijn te zeer gefocust op terugreizigers van eigen bodem', stelt hij woensdag op een internationale conferentie over terugkerende buitenlandse strijders in Den Haag. Zo'n vijf- tot zesduizend Europeanen zijn naar het kalifaat vertrokken. Hoe moeilijk ook, over hen is het makkelijker om informatie te verzamelen en hun netwerken in kaart te brengen, dan van strijders uit niet-westerse landen. En dat zijn er veel meer. Bakker: 'Wel tien keer zoveel'.