OM onderzoekt mogelijke afpersing van zussen Holleeder

'Uit schaamte verbrand'

Ruzie tussen de Heinekenontvoerders Willem Holleeder en Cor van Hout over de verdeling van die miljoenen is een belangrijke reden waarom de eerste de tweede liet vermoorden, zo luidt de belastende verklaring van Holleeders zussen tegen hun broer. Zus Sonja was de levenspartner van Cor van Hout. Volgens Astrid Holleeder is zij met hun broer in een strijd verwikkeld over Van Houts erfenis.



Vrij Nederland stelt nu dat Heinekenontvoerder Frans M. twee ton eist van Holleeders zussen, omdat hij destijds op verzoek van mede-ontvoerders Willem Holleeder en Cor van Hout over zijn deel van het losgeld tegenover justitie heeft gelogen. Na zijn arrestatie in 1983 zei M. tegen de recherche dat hij de miljoenen 'uit schaamte' had verbrand. Voor die leugen zou hem volgens Vrij Nederland geld zijn toegezegd, dat hij nu bij de zussen opeist. Zij deden aangifte van afpersing. Naar die aantijging loopt een strafrechtelijk onderzoek.