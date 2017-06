OM onderzoekt in vier gevallen of F-16's in de fout gingen bij acties tegen IS

Groeiend aantal doden

Minstens 484 burgers zijn vermoedelijk omgekomen sinds de VS begin 2014 luchtaanvallen uitvoeren op stellingen van IS in Irak en Syrië. Dat maakte het Amerikaanse leger vrijdag bekend in zijn maandelijkse update. Volgens het leger verloren in april 132 burgers het leven door de luchtaanvallen.



De VS denken niet dat het groeiend aantal doden te wijten is aan losser omgaan met regels die dat moeten voorkomen, maar vooral aan het toenemend aantal operaties in bewoonde gebieden. De schattingen van het Amerikaanse leger liggen overigens een stuk lager dan die van activisten in de gebieden.



Explosieven

In maart vielen meer dan honderd burgerdoden bij een Amerikaanse luchtaanval op een gebouw in de Iraakse stad Mosul. Amerikaanse onderzoekers concludeerden dat door het bombardement explosieven afgingen die door IS in het pand waren geplaatst. Het gebouw stortte daardoor in, met een ongekend hoog aantal burgerslachtoffers tot gevolg. Lokale functionarissen en ooggetuigen zeiden eerder dat mogelijk tot 240 mensen waren omgekomen.



De Amerikaanse brigadegeneraal Matthew Isler zei dat de luchtaanval was gericht tegen twee scherpschutters van IS. De VS noch hun Iraakse bondgenoten wisten volgens Isler dat er burgers aanwezig waren in het gebouw. Ook zou niet bekend zijn geweest dat IS explosieven had aangebracht in het pand.Volgens Isler stierven 101 burgers in het gebouw. In de directe omgeving vielen nog eens vier burgerdoden. Over het lot van 36 burgers bestaat nog altijd onduidelijkheid.