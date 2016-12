OM let in aanloop naar verkiezingen extra op discriminatie via sociale media

Speciale politie-eenheid

In Den Haag is een speciale politie-eenheid, onder de naam Team Bedreigde Politici, bezig met aangiften van politici die bedreigd zijn met de dood of zware mishandeling. Vorig jaar ontving het team 200 meldingen, een jaar eerder 246. Over dit jaar zijn nog geen cijfers bekend.



Het OM in Den Haag beoordeelde 92 van de 200 meldingen als strafbaar. Twintig van de geregistreerde zaken kreeg geen navolging vanwege gebrek aan bewijs of omdat de verdachte niet getraceerd kon worden. Nog eens zeven zaken werden om diverse redenen door het OM geseponeerd.



In 24 zaken heeft het OM vorig jaar de verdachte gedagvaard. De straffen varieerden van voorwaardelijke of onvoorwaardelijke werkstraffen tot gevangenisstraffen en geldboetes. Vanwege privacyredenen doet de politie geen mededelingen over welke personen zijn bedreigd.



Sommige politici brengen het nieuws zelf naar buiten. Zo stapte D66-leider Alexander Pechtold begin deze maand naar de rechter vanwege een doodsbedreiging die hij in september 2015 op Facebook kreeg.



De D66-leider vertelde in de rechtbank van Leeuwarden welke gevolgen de bedreiging voor hem heeft gehad. De man erkende tijdens een rechtszaak eerder dit jaar dat hij het bericht heeft geplaatst. Hij wist niet meer waarom en zei dat Pechtold niet bang hoefde te zijn. De man kreeg in hoger beroep een week celstraf.