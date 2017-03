Officiële uitslag: GroenLinks toch groter dan SP, en hoogste opkomst verkiezingen sinds 1986

Niet alles correct verlopen

De Kiesraad constateerde dat bij de verkiezingen niet alles correct is verlopen. 'Veel is goed gegaan, maar niet alles', erkende Kiesraad-voorzitter Jan Kees Wiebenga. In Nijmegen was er bijvoorbeeld een tekort aan stembiljetten, waardoor misschien niet iedere kiezer een stem heeft kunnen uitbrengen. Ook sloten stembureaus te laat. Geen van de onregelmatigheden was echter reden voor grote bedenkingen en zeker niet voor een hertelling, vindt de Kiesraad.



Bijna 16 duizend kiezers stemden blanco en bijna twee keer zoveel brachten een ongeldige stem uit. Samen is dat ongeveer een half procent van de stemmen. Ruim 9 procent van de stemmen was per volmacht.



Na de bekendmaking maakte een aantal kiezers bezwaar tegen de uitslag. Onder meer een vertegenwoordiger van de Piratenpartij, van de Vrouwen Partij en van Trots op Nederland tekenden om uiteenlopende redenen protest aan.