Offensief Merkel moest Oekraïnedeal redden

Misrekening

Tot die tijd hing het verdrag aan een zijden draad. Door een miscalculatie van de premier scheerde het verdrag op 10 oktober langs de rand van de afgrond. Op die dag had Rutte vijf oppositieleiders bijeengeroepen in het Torentje, onder wie Buma en Pechtold. Rutte vertelde enthousiast over de kans op een bindende verklaring van EU-regeringsleiders waarin alle zorgen van de nee-stemmers werden geadresseerd. Of de oppositie maar wilde toehappen.



Het bleek een misrekening. De vijf fractievoorzitters vonden de verklaring te vaag en te vrijblijvend. Ontstemd vertrokken ze naar de werkkamer van Buma. Met de telefoon op luidspreker belde Pechtold naar Rutte en bracht hem het slechte nieuws. VVD-fractieleider Zijlstra, nog bij de premier in het Torentje, concludeerde: 'Dan gaat het hele verdrag de prullenbak in.'



Half februari zal moeten blijken of D66 en ook de CDA-senatoren hun ja-knikje herhalen als zij daadwerkelijk over het verdrag stemmen.