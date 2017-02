Oekraïneverdrag krijgt zegen van Tweede Kamer ondanks 2,5 miljoen nee-stemmers

'Dit is een farce, het volk wordt om de tuin geleid. Dit dossier heeft de geloofwaardigheid van de premier en de politiek ernstig ondergraven, ' zei PVV-Kamerlid Harm Beertema tijdens een debat in de Kamer met premier Mark Rutte en minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. VNL-Kamerlid Joram van Klaveren: 'Het cynisme onder de bevolking zal alleen maar verder groeien.' Ex-PvdA'er Jacques Monasch (Nieuwe Wegen) houdt het bij 'verraad door de linkse elite'.



Ook de SP trekt de betrouwbaarheid van de minister-president in twijfel. 'Mensen worden bevestigd in hun gevoel dat in Brussel alles wel te regelen valt met een glimlach en een achterkamertjesdeal. De trein dendert gewoon voort', aldus SP-Kamerlid Harry van Bommel. 'Dat zal de premier nog wel gaan voelen tijdens de verkiezingen van 15 maart.'



Onverwacht is het niet dat het parlement alsnog instemt met het 'geitenpaadje' van Rutte. Al in december maakten VVD, PvdA, D66 en GroenLinks bekend dat zij een positieve grondhouding hebben tegenover de juridisch bindende verklaring die Rutte toen van alle 28 EU-regeringsleiders had losgepeuterd. Daarin staat onder meer dat het Oekraïneverdrag geen opstapje is naar het EU-lidmaatschap. Rutte meent dat daarmee de 'zorgen van de nee-stemmers' tijdens het referendum in april vorig jaar voldoende zijn ondervangen, zo verdedigde hij zichzelf dinsdagavond nogmaals.