Nog te weinig windmolens in Nederland om doelstelling te halen, Kamp wil versnellen

De RVO, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, is er vrij zeker van dat er eind 2020 voldoende windturbines in Nederland zullen staan om minimaal 4576 megawatt aan energie op te wekken. Nog eens 331 megawatt aan geplande windmolens zijn dan 'mogelijk' of 'deels' operationeel. Dat deze turbines op tijd gereedkomen is onzeker, omdat de bouwplannen ervoor vertraagd kunnen worden door wettelijke procedures of andere knelpunten.



Het echte probleem zit hem in de resterende 1093 megawatt, ruim 18 procent van de doelcapaciteit. Het is 'zeer onzeker' dat de hiervoor benodigde projecten op tijd operationeel zullen zijn, aldus de RVO, omdat alle betrokkenen nog veel moeite moeten doen om 'de knelpunten op te lossen en de procedures versneld af te ronden'. De RVO trekt dan ook de conclusie dat het windenergiedoel in vergelijking met de vorige voortgangsrapportage minder haalbaar is geworden.