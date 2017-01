Nog geen scheepsverkeer mogelijk door grote schade aan stuw in Maas

Een knal in de mist, en de Maas loopt leeg (+) 'We voelden onze ark helemaal wegglijden', zegt Jolanda Sluiters vrijdag, staand op de dijk van de Rijksvluchthaven in het Limburgse Maasdorpje Heijen. 'Deuren sloegen open, spullen verschoven.'

De schade aan de stuw is groot. Zaterdag inspecteerden duikers van Rijkswaterstaat met camera's en sonarapparatuur het getroffen waterbouwwerk. Zes 'jukken', de sponningen rond de beweegbare schuiven die het rivierwater tegenhouden of doorlaten, zijn door de aanvaring beschadigd. Twee daarvan moeten geheel worden vervangen. De andere vier worden vandaag omhoog getakeld voor nadere inspectie. De schade aan de schuiven, die uit meerdere delen bestaan, is nog niet in beeld gebracht. Een nog onbekend aantal schuifdelen hangt niet meer in de sponningen, maar ligt op de bodem van de Maas. 'Wellicht zijn sommige schuiven helemaal weggeslagen', zegt een woordvoerder.



Tijdelijke herstelmaatregelen zijn niet mogelijk, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Daarvoor is de schade te groot. Over de precieze reparatie van de stuw, de duur daarvan en de kosten wil Rijkswaterstaat nog geen uitspraken doen. Maar dat de schade is aanzienlijk is, blijkt uit het feit dat een telefoonnummer (0800-8002) is opengesteld waar iedereen met schade zich kan melden. Vanaf vandaag zal water worden overgepompt vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. Daarvoor worden twee omvangrijke pompen op pontons geplaatst in de oude sluiskolk in Heumen. Dat overpompen zal een aantal dagen in beslag nemen. Als het waterpeil in het Maas-Waalkanaal op 7,8 meter boven NAP komt, zal de scheepvaart beperkt weer mogelijk zijn - de sluizen zullen zo min mogelijk worden bediend om niet nog meer water te verliezen.