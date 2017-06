NOCNSF gaat beter samenwerken met politie en justitie in strijd tegen seksueel misbruik in sport

Vaak is het van belang dat de verdenking wat langer geheim blijft, zodat de verdachte geen kans krijgt bewijzen te vernietigen Geert Slot, woordvoerder NOCNSF

'Het gaat erom dat we elkaar beter weten te vinden', zegt Geert Slot, woordvoerder van NOCNSF. 'Het zijn toch aparte werelden. We zullen vaker overleggen en meer informatie over specifieke gevallen uitwisselen.'



Waar sportclubs weinig ervaring hebben met misbruikzaken, heeft de zedenpolitie veel kennis in huis. 'Die staat nu klaar om te adviseren en te sparren over welke maatregelen clubs en bonden moeten nemen als er een vermoeden bestaat van strafbare feiten.' Om de drempel te verlagen kan dat voortaan ook anoniem, zonder dat namen van verdachte en slachtoffer gelijk worden gedeeld.



Minstens zo belangrijk als informatie-uitwisseling is een gecoördineerde aanpak, aldus Slot. 'Voor het politieonderzoek is het vaak van belang dat de verdenking wat langer geheim blijft, zodat de verdachte geen kans krijgt bewijzen te vernietigen. Sportverenigingen vinden dit lastig, dus de aanpak moet onderling goed worden afgestemd. De politie kan daarbij begeleiden.' Ook qua strafmaatregelen en slachtofferhulp zullen clubs vaker een beroep doen op de kennis van de zedenpolitie.