NOC*NSF gaat groot onderzoek doen naar misbruik in sportwereld

Noodzakelijk

Seksueel misbruik is blinde vlek in sportwereld Op de zwarte lijst van NOC*NSF staat één coach die beschuldigd is van seksueel misbruik van jonge sporters. De tweehonderd meldingen per jaar vormen volgens deskundigen een topje van de ijsberg. De recente onthullingen in het Engelse voetbal doen vermoeden dat er door slachtoffers in Nederland nog volop gezwegen wordt. (+)

De last die slachtoffers van seksueel misbruik met zich meedragen is enorm, weet Dielessen. 'Vooral ook als zij daar in het verleden over hebben gezwegen en geprobeerd hebben dit geheel zelf te verwerken. Ik zou iedereen die zoiets is overkomen dan ook willen aanraden er zo snel mogelijk over te praten.'



Volgens hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, die in het verleden meermaals beschuldigingen van seksueel misbruik in de sport onderzocht, is een onderzoek naar de aard en omvang van het probleem noodzakelijk. 'Dat kan je niet blijven uitstellen. Ik zie in de sport veel parallellen met de katholieke kerk, waar in het verleden duizenden kinderen zijn misbruikt. Ik denk dat het in de sport ook groter is dan mensen voor mogelijk houden. Je moet de feiten kennen om beleid te kunnen maken.'



Voetbalbond KNVB adviseert clubs sinds kort referenties op te vragen van alle vrijwilligers die worden aangesteld. Zo kunnen clubbestuurders erachter komen of de persoon in kwestie in het verleden in opspraak is geraakt. Nu is dat vaak onbekend.