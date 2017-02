Nieuwsuur: naaste adviseurs Rutte kenden bedrag Teevendeal

Naaste adviseurs van Rutte ontvingen op 8 maart 2015 de concept-antwoorden op Kamervragen Lees ook Interactieve tijdlijn

Bekijke onze interactieve tijdlijn met alle gebeurtenissen rond de Teevendeal: handig en overzichtelijk.



Profielen van kopstukken uit de Teevendeal

Minister Ard van der Steur: Haagse brekebeen miste politieke sluwheid. (+)



Minister Ivo Opstelten: hoe de bonnetjesaffaire Opstelten fataal werd. (+)



Staatssecretaris Fred Teeven: van belastingcontroleur tot crimefighter. (+)

Zij allen ontvingen op 8 maart 2015 de concept-antwoorden op Kamervragen, waarin toenmalig minister Opstelten van plan was de herinneringen van staatssecretaris Teeven - die als officier van Justitie de deal sloot - met de Kamer te delen. Uit die antwoorden bleek voor het eerst dat de Kamer het juiste bedrag van de deal al veel eerder had kunnen krijgen als iemand gewoon de herinneringen van Teeven had willen delen.



Nu blijkt dat zelfs zijn naaste vertrouwelingen op de hoogte waren, zal Rutte opnieuw aan de Kamer moeten uitleggen hoe het komt dat hij er zelf niet van wist. En op z'n minst of hij niet van had móeten weten. Haan: 'De stelling van Rutte dat hij er nooit van heeft gehoord, is op z'n minst opmerkelijk.' Hermans heeft als politiek assistent bij uitstek de taak om Rutte te begeleiden in politiek gevoelige zaken.