Nieuwe cao: supermarkten krijgen 'tussenbaan'

De tussenbaan zit daar, met ook extra geld voor scholing, tussenin. Over hoeveel geld er beschikbaar komt voor scholing, wordt sinds donderdag onderhandeld tussen alle cao-partijen. Ook medewerkers zelf kunnen hun scholingspotjes vullen; uit overwerkuren, atv-dagen en bovenwettelijke vakantiedagen.



Hoewel er voor met name ouderen - seniorendagen -in het verleden vaker aparte afspraken zijn gemaakt, zijn deze plannen 'baanbrekend', zegt cao-deskundige Henk Strating. 'De discussie over werk is blijven steken bij een vaste of een flexibele baan. Daartussen is veel meer mogelijk, maar dat zien we nu niet. Voorwaarde is wel dat er wordt geïnvesteerd in scholing.'