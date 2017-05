Nieuw station Breda verkozen tot beste gebouw van Nederland

Vóór de crisis, schrijft de jury in haar rapport, leek er veel aandacht voor spierballenarchitecten Engagement: de architect als technicus die sleutelt aan een maatschappelijk probleem

Maar nu draait het 'veel meer om de maatschappelijke bijdrage die architectuur kan leveren. Er wordt nagedacht over andersoortige, alledaagse opgaven'.



Bij het kiezen van de nominaties voor de prijs van 2017 werd bijvoorbeeld gekeken naar een opgeknapte Bijlmerflat, Kleiburg. Die was afgeschreven, voor een euro op de markt gebracht, maar kreeg een succesvol tweede leven als koop- en zelfklusflat. Op de groslijst stonden een kenniscentrum voor duurzame melkveehouderij en een grote Albert Heijn die mooi is ingepast in de landelijke omgeving. Niet per se sexy, wel goed gemaakt.



Engagement: de architect als technicus die sleutelt aan een maatschappelijk probleem; dat is zeker onderdeel van de oogst van dit jaar. Zelfs van de publiekswinnaar, het stadshart Deventer, kun je zeggen dat de architect Neutelings Riedijk niet alleen aan het blitsen was, maar een gemankeerd stadsdeel probeert op te kalefateren. De jury: 'Het project wordt vergeleken met een haperend horloge dat nu weer perfect loopt.'



De architectuur moet zichzelf opnieuw legitimeren, schrijft de vakjury, die naast Hans Wijers (oud-minister Economische Zaken en oud-topman AknoNobel) wordt gevormd door architecten en vormgevers. 'Want het gaat om 'projecten waar vrijwel iedereen mee in aanraking komt, die tonen dat architectuur veel meer is dan nieuwe woonwijken uitrollen of mooimakerij.'



Het is niet toevallig dat de nieuwe Rijksbouwsmeester Floris van Alkemade architecten niet aanspreekt op hun esthetische, maar op hun sociale agenda. Zijn recentste prijsvraag gaat over radicale oplossingen voor onze woonwijken. 'Alles is veranderd - de zorg, de bevolkingssamenstelling - maar de woonwijk is onveranderd.'



In het net verschenen jaarboek Architectuur in Nederland 2016-2017 is het geluid niet anders: 'Een kantelmoment in de architectuur.' Door de crisis kon het anders en 'moest het anders'. En kregen 'andersoortige, experimentele architectuurprojecten ook meer ruimte, veelal op initiatief van (groepen) particulieren, werkend met alternatieve (sloop)materialen en financieringsmodellen, en gericht op tijdelijk gebruik en transformatie'.



Dat klinkt mooi en misschien is het niet voor altijd, maar het klopt wel dat de economische crisis, die de helft van de architecten hun baan kostte, een katalysator is gebleken voor een meer dienstbare agenda van de architecten. Tot slot nog één keer de jury: 'Het feit dat architecten kunnen luisteren, hun interesse tonen in andere mensen, is het allerbelangrijkst.'