Niets is zo deprimerend als een studie die je alleen doet omdat het goed verdient

Laat niemand zeggen dat deze generatie verwend is

Kies je met het hoofd of met het hart? Het oude dilemma. Een studie die je leuk lijkt, een toekomst waarvan je droomt maar die onrealistisch is? Of kijk je naar je kansen op de arbeidsmarkt? Goed nieuws: die is niet meer zo dramatisch slecht. De jeugdwerkloosheid is het laagst in acht jaar, meldt het CBS.



Heel florissant is het trouwens nog niet: vaak gaat het om flexwerk of zzp-klusjes met weinig uren: 45 procent van de werkende jongeren werkt minder dan 12 uur per week - dat is geen baan maar een baantje. En de beloning is ook al niet feestelijk: in de afgelopen tien jaar zijn twintigers er 800 euro per jaar op achteruitgegaan. De studenten van nu moeten ook nog eens hun studielening afbetalen en de huizenprijzen stijgen met de maand. Laat niemand zeggen dat deze generatie verwend is en in de watten wordt gelegd.