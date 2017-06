New York Times: Uberbaas Travis Kalanick waarschijnlijk op non-actief, rechterhand stapt op

Travis Kalanick, ceo en medeoprichter van taxidienst Uber, gaat vermoedelijk drie maanden met bijzonder verlof. Kalanicks rechterhand, Emil Michael, stapt waarschijnlijk definitief op. Dat melden the New York Times, the Wall Street Journal en de Financial Times op basis van bronnen binnen het vervoersbedrijf. Aanleiding voor Michaels vertrek is een vernietigend rapport over Ubers seksistische bedrijfscultuur, dat dit weekend intern is besproken.