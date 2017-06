Nederlandse Staat aansprakelijk voor dood 350 moslimmannen in Srebrenica

Moeders van Srebrenica

Schadeclaim Vandaag wordt door een groep Dutchbat-veteranen een schadeclaim van in totaal 4,5 miljoen euro ingediend tegen de Nederlandse Staat omdat de militairen destijds op een 'onmogelijke missie' zouden zijn gestuurd. De veteranen eisen ook eerherstel en excuses.

Met de uitspraak laat het hof een eerdere uitspraak van de rechtbank in 2014 deels in stand. Die meende eveneens dat Nederland aansprakelijk was voor de groep mannen die als laatste op de kleine VN-basis waren. De Staat was daartegen in beroep gegaan.



De zogenoemde Moeders van Srebrenica, nabestaanden van de slachtoffers, waren ook in beroep gegaan. Ze wilden dat de Staat aansprakelijk zou worden gesteld voor de dood van alle zevenduizend mannen die zijn omgebracht door de Bosnische Serviërs. Daar ging het hof niet in mee.



'In de rechtszaal waren veel verontwaardigde geluiden te horen', zegt Volkskrant-verslaggever Righton. 'Voor deze mensen is het juridsch gezien nu afgerond, maar menselijk gezien niet.'