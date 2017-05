Nederlandse SS'er belandde op Gelders oorlogsmonument

Van Doorn sloot zich vermoedelijk in 1942 aan bij het Vrijwilligerslegioen Nederland

Van der Velde doet al jaren onderzoek naar oorlogsslachtoffers in de West-Betuwe. 'Die mensen worden vergeten, ik wil ze weer een gezicht geven', zegt de amateuronderzoeker, die in het dagelijks leven docent Nederlands is. Hij stuitte op Van Doorn en kreeg in 2012 per brief van het Duitse dienstinstituut WASt bevestigd dat Barendinus van Doorn uit Geldermalsen heeft gevochten voor de SS.



Van Doorn sloot zich vermoedelijk in 1942 aan bij het Vrijwilligerslegioen Nederland, dat voor de Duitsers vocht aan het oostfront. Na terugkomst uit Leningrad (de vroegere naam van Sint-Petersburg) ging het legioen in 1943 op in de Waffen-SS. In maart 1945 werd 'uit het oosten' voor het laatst wat vernomen van Van Doorn.