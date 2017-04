Nederlandse priester geschorst na arrestatie wegens maken van kinderporno

Geschokt

Het bestuur van de oud-katholieke kerk van Nederland, een afsplitsing van de rooms-katholieke kerk met circa vijfduizend leden, heeft donderdag 'geschokt' gereageerd op het bericht van de arrestatie van de priester. 'Volgens de berichten die ons vanochtend bereikten zou er op zijn digitale camera en iPad kinderporno zijn aangetroffen', aldus bisschop Dirk Jan Schoon van Haarlem. 'Noch vanuit de parochie waar priester S. werkte noch vanuit het bestuur van het Schiphol-luchthavenpastoraat zijn signalen gekomen die aanleiding gaven tot vermoedens betreffende vermeend seksueel misbruik door priester S.' In de verklaring wordt de priester overigens met zijn volle naam genoemd.



S. werkt sinds 2013 als pastoor op Schiphol. Daarvoor was hij pastoor in Culemborg. In het luchthavenpastoraat zit hij namens de oud-katholieke kerk en de Anglicaanse kerk. Daarnaast zitten in het luchthavenpastoraat ook een rooms-katholieke en protestantse pastor. S. was onder meer betrokken bij de hulpverlening aan nabestaanden van de ramp met de MH17.



Bisschop Schoon benadrukt in zijn verklaring dat de oud-katholieke kerk lid is van het interkerkelijke meldpunt Seksueel Misbruik in pastorale relaties (SMPR). 'In de opleiding en nascholing van geestelijken hanteert zij de nodige preventieve maatregelen ter bescherming van kinderen en kwetsbaren in pastorale relaties en kent een procedure voor de behandeling van klachten', aldus Schoon.