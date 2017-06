Nederlands nieuwste muziekmuseum heeft primeur: piano van Marie Antoinette

De later onthoofde vorstin was een enthousiast pianist die maar liefst zeventien tafelpiano's aanschafte. Een tafelpiano is een klein en smal huiskamerinstrument dat doet denken aan een smalle eettafel. Het historische instrument was onderdeel van een particuliere collectie spullen van Marie Antoinette en stond anderhalve eeuw in een Frans kasteel. De piano werd enkele weken geleden geveild.



'We waren op zoek naar een Franse piano voor onze collectie en hoorden via via dat de eigenaren hun verzameling van de hand wilden doen. Een mooi toeval, zo vlak voor de opening van het nieuwe museum', zegt algemeen directeur Jurn Buisman.



Marie Antoinette was op haar manier wellicht een bescheiden muziekvernieuwer. Ze betrok haar piano's bij de Franse gebroeders Érard, waardoor deze jonge, vernieuwende instrumentenbouwers de wind in de zeilen kregen. De leden van het ancien régime luisterden liever naar 'ouderwetse' klavecimbelmuziek.