Nederlands bedrijfsleven verduurzaamt stuk sneller dan overheid

Als je idealen hebt, ga dan nu het bedrijfsleven in David Snellenberg, communicatiebureau Dawn

Hans Schoolderman, partner en duurzaamheidsexpert bij PwC, heeft de balans zien omslaan: 'in 2006 werkte PwC voor 80 procent voor de overheid, en voor 20 procent voor het bedrijfsleven. Nu is dat gekanteld.'



David Snellenberg, oprichter van communicatiebureau Dawn, dat merken helpt met maatschappelijke en commerciële groei, ziet een radicale wending. 'Waar vroeger de politiek vergezichten gaf, is het nu het bedrijfsleven dat langetermijnvisie biedt. Als je idealen hebt, ga dan nu het bedrijfsleven in.'



De pas in de Tweede Kamer aangenomen Klimaatwet heeft tot doel dat in 2050 alle energie in Nederland schoon is. Maar een aantal multinationals maakt de overstap eerder omdat ze geloven dat duurzame innovatie op termijn winst oplevert. Zo is Google dit jaar binnen één jaar overgestapt van 44 procent wind- en zonne-energie naar 100 procent in alle kantoren.