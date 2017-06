Nederland trekt kar in gat financiering nu de VS uit Parijs zijn gestapt

Het Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC is een in 1988 opgerichte organisatie van de Verenigde Naties die klimaatverandering en haar effecten in kaart brengt. Het in Genève gevestigde bureau evalueert wetenschappelijk klimaatonderzoek en bestudeert mogelijke oplossingen voor de opwarming via vrijwillige inzet van honderden wetenschappers. Het publiceert ook de peer reviewed rapporten die de basis vormen voor het internationale klimaatbeleid. Het Zesde Rapport verschijnt in 2022. In 2007 kreeg het IPCC samen met de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede.