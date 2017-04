Nationale Politie bood volgens De Telegraaf journalisten een zwijgdeal

De politie erkent dat 'er onhandig is gecommuniceerd'. 'We hebben inderdaad eerst te gemakkelijk gezegd dat die documenten er niet waren. Maar ze waren er wel', zegt politiewoordvoerder Robbert Salome. 'Toen hebben we geprobeerd die fout recht te zetten, met de vraag: willen jullie misschien dan dit of dat verhaal? We hebben nooit geprobeerd De Telegraaf het zwijgen op te leggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat De Telegraaf die interpretatie maakt op basis van de gevoerde communicatie. Ik blijf erbij dat dat nooit onze intentie zou zijn.'



Heeft de politie gegevens over de criminaliteit van asielzoekers en worden die alsnog aan De Telegraaf verstrekt? Salome: 'In de eerste helft van 2016 heeft de politie bijgehouden in hoeverre asielzoekers zijn betrokken bij criminaliteit. Die gegevens zijn nooit openbaar gemaakt. Dit document wordt nu getoetst op basis van het WOB-verzoek van De Telegraaf. Daarna zal de krant het krijgen. Ook zijn er beleidsstukken over de plaatselijke criminaliteit van met name een groep asielzoekers uit de zogenoemde veilige landen die geen kans maken op een verblijfsvergunning maar wel overlast veroorzaakten. Daarover hebben veel media al gepubliceerd.'