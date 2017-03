NAM stapt uit afhandeling aardbevingsschade

Onderzoeksraad concludeert: aanpak Groningse problemen 'traag en moeizaam'

Veel aanbevelingen uit 2015 nog altijd niet overgenomenDe aanpak van de problemen die veroorzaakt worden door de gaswinning in Groningen is te gefragmenteerd en bureaucratisch. Het wantrouwen bij burgers is daardoor onverminderd groot. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een donderdag verschenen rapport.



Hoogstens zou het servies een keertje rammelen

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeert in 2015 in zijn rapport over de gaswinning in Groningen dat op de veiligheid nooit erg is gelet. Hoe het gevaar van aardschokken lang werd ontkend en, toen dat echt niet meer kon, gebagatelliseerd (+).



Deze Groningse burgers nemen heft in eigen handen

Tienduizenden Groningse huizen zouden aardbevingsbestendig gemaakt moeten worden. Maar voorlopig staat de teller op 150. Groningers zijn er niet gerust op (+).



Freek de Jonge: 'In Groningen voltrekt zich het grootste naoorlogse schandaal'

De geboren Groninger Freek de Jonge is teruggekomen naar zijn provincie, omdat zich daar volgens hem 'het grootste naoorlogse schandaal' voltrekt.



Zo probeert Freek de Jonge zijn door gaswinning getroffen regio op te vrolijken

Juist die stalen Groningse wil lijkt broos geworden, door het schokken van de aarde en het gesteggel over schade. 'De activisten van het eerste uur zijn moegestreden', overpeinst De Jonge (72). 'Ik ben gekomen om de geest er weer in te blazen.'



Deze docu zou de Groningen-discussie wel eens zou kunnen veranderen

De documentaire De stille beving geeft een huiveringwekkend beeld van de situatie in Groningen. Na een twitteractie is de uitzending vervroegd van april naar begin maart - op tijd voor de verkiezingen.