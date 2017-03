Na brand mogelijk toch twee rijstroken open in Schipholtunnel

In een vluchtgang van de tunnel was maandagmiddag een brandje. De brandweer had de brand snel onder controle en niemand raakte gewond.



Maar de gevolgen zijn aanzienlijk: op de wegen in en rond Amsterdam staat het verkeer muurvast. 'De auto's staan nu vast tot ín het centrum van Amsterdam door de dichte Schipholtunnel', meldt de ANWB.



De werkzaamheden duren volgens Rijkswaterstaat een dag, 'ongeveer 24 uur'. Zowel de hoofd- als de parallelrijbaan is momenteel dicht. Verkeer wordt vanaf Badhoevedorp omgeleid (A9 en A5). Wie vanuit Amsterdam-Zuid naar Den Haag wil, kan over de A2 via Utrecht rijden.



Ook bij een gedeeltelijke openstelling blijven vier rijstroken dicht, twee op hoofdrijbaan en de beide rijstroken op de parallelbaan. Automobilisten moeten hoe dan ook rekening houden met files. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid, zodat de verkeersdruk op de twee banen in de tunnel beperkt blijft.