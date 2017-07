Minister Plasterk zwicht voor brandbrief en schort privatisering bouwtoezicht met jaar op

Flatbrand Londen

Meer lezen? De gemeente Den Haag begon eind 2014 samen met vier andere gemeenten aan een gewaagd experiment: ze huurde private onderzoeksbureaus in om toe te zien op de bouw van 437 woningen. Door geregeld een particuliere inspecteur langs te sturen, zo was het idee, zou de kwaliteit van de bouw aanzienlijk toenemen. Het tegenovergestelde bleek het geval. (+)

De privatisering van het bouwtoezicht staat extra in de belangstelling sinds de flatbrand in Londen, waarbij zeker tachtig mensen om het leven kwamen. Hoewel het nog de vraag is of de gebrekkige controle op de brandveiligheid te wijten is aan privaat toezicht, maakt het voorbeeld in Groot-Brittannië duidelijk dat de gevolgen catastrofaal kunnen zijn.



Plasterk gaat vrijdag in de ministerraad bespreken of hij het wetsvoorstel kan aanpassen om de zorgen weg te nemen. Hij denkt erover de senaat ter geruststelling voor te leggen hoe hij de wet in de praktijk wil uitwerken.



De Tweede Kamer stemde in februari in met het wetsvoorstel. Daarin was op verzoek van de Kamer opgenomen dat de gemeente voorafgaande aan de bouw, bij het verlenen van een vergunning, een risicobeoordeling maakt om de gevaren in kaart te brengen. Ook zou de gemeente tien dagen voor de oplevering toestemming moeten verlenen om een bouwwerk in gebruik te nemen. Op die manier zou ze erop kunnen blijven toezien dat volgens de regels wordt gebouwd.