Minister Bussemaker over pesten op school: kijk niet weg

Bussemaker bevestigde in het tv-programma dat de Onderwijsinspectie zich inmiddels over de zaak heeft gebogen. Dit specifieke geval moet volgens haar eerst uitgezocht worden, maar 'als je zoiets merkt in je omgeving: kaart het aan, bespreek het, kijk op geen enkele manier weg'. 'En als je het zelf niet kan, zorg dan dat er deskundigen worden ingeschakeld.'



Hartverscheurend

Bussemaker noemde het 'vreselijk, hartverscheurend dat een kind geen andere uitweg meer ziet dan een eind aan zijn leven te maken'. Een ander woord dan hartverscheurend is er eigenlijk niet voor de tragedie, zei de staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker eerder op de dag al op Facebook.



Het drama deed Dekker denken aan Tim Ribberink (20) en Fleur Bloemen (15), de scholieren die eind 2012 een einde hun leven maakten na langdurige pesterijen. 'Het laat eens te meer zien dat de consequenties van pesten enorm kunnen zijn. Dat we altijd waakzaam moeten blijven dat het de kop niet opsteekt. En dat we moeten blijven benadrukken dat pesten onacceptabel is', aldus Dekker.