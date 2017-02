Met sluiting polikliniek gaat expertise kindermishandeling verloren

Kinderarts

Op die beoordeling worden beslissingen gebaseerd in het strafrecht en het al dan niet opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel Wilma Duijst

Het LECK moet de zaken gaan behandelen die (nog) niet in het strafrecht zijn beland en die bijvoorbeeld gaan over de vraag of een kind bij zijn ouders kan blijven wonen. Het LECK is een samenwerkingsverband van drie kinderziekenhuizen. Daar werken kinderartsen, geen forensisch artsen.



Het verschil is dat een kinderarts behandelt, terwijl een forensisch arts gespecialiseerd is in het vastleggen en interpreteren van letsel. 'Op die beoordeling worden beslissingen gebaseerd in het strafrecht en het al dan niet opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel', zegt Wilma Duijst, voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap. 'Je hebt dus rapporten nodig die staan als een huis. Dat zou niet zo kwetsbaar mogen zijn als het nu is.'



De sluiting van de polikliniek komt in een tijd waarin er juist steeds meer aandacht is voor kindermishandeling. 'De ruimte om over dit onderwerp te spreken neemt toe, mede dankzij een heel systeem van meldcodes', zegt hoogleraar Reijnders. 'Maar al die meldingen moeten wel worden opgevolgd.'